Мадридский «Реал» получил нового тренера

Мадридский "Реал" на своем сайте объявил о назначении нового тренера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на смену французскому специалисту Зинедину Зидану пришел 61-летний итальянец Карло Анчелотти. О сроках действия контракта пока не сообщается.

Итальянец возглавлял "Реал" с 2013 по 2015 год. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. С декабря 2019 года он возглавлял английский "Эвертон". В активе специалиста 20 трофеев, включая три победы в Лиге чемпионов.