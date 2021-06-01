https://news.day.az/sport/1348286.html Мадридский «Реал» получил нового тренера
Мадридский «Реал» получил нового тренера
Мадридский "Реал" на своем сайте объявил о назначении нового тренера.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на смену французскому специалисту Зинедину Зидану пришел 61-летний итальянец Карло Анчелотти. О сроках действия контракта пока не сообщается.
Итальянец возглавлял "Реал" с 2013 по 2015 год. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. С декабря 2019 года он возглавлял английский "Эвертон". В активе специалиста 20 трофеев, включая три победы в Лиге чемпионов.
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