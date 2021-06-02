https://news.day.az/sport/1348483.html Определены сроки трансферных окон в Азербайджане
Определены сроки трансферных окон в Азербайджане
Определены сроки трансферных окон в Азербайджане в сезоне 2021/22.
Как сообщает Day.Az, летнее трансферное окно откроется 10 июня.
Команды смогут зарегистрировать своих новых игроков до 1 сентября. Зимнее трансферное окно будет открыто в начале 2022 года - с 10 января до 9 февраля.
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