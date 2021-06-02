https://news.day.az/sport/1348552.html Overtime на Day.Az! - Азербайджан-Беларусь, составы Евро-2020 - АНОНС
Overtime на Day.Az! - Азербайджан-Беларусь, составы Евро-2020 - АНОНС
Cегодня в 17:00 состоится очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.
На передаче, которая будет транслироваться на AvtoFM, обсудят матч Азербайджан-Беларусь, а также оглашенные составы Евро-2020
Присоединяйтесь к эфиру!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре