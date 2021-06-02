https://news.day.az/sport/1348578.html Самая Мамедова покинула свою должность в минспорта
Самая Мамедова покинула свою должность в минспорта
Пресс-секретарь министерства молодежи и спорта Азербайджана Самая Мамедова покинула должность.
Об этом сообщила сама Мамедова, передает Day.Az.
По ее словам, 21 мая она по собственному желанию покинула должность пресс-секретаря министерства, на которой проработала 14 лет.
"После отпуска я в министерство не вернусь", - отметила Мамедова.
Она пожелала больших успехов своим коллегам, выразила им признательность за поддержку во время работы в ведомстве.
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