https://news.day.az/sport/1348593.html Рекорд Усэйна Болта побит
Рекорд Усэйна Болта побит
Побит один из рекордов, принадлежащих легендарному атлету Усэйну Болту.
Как передает Day.Az со ссылкой на Apasport.az, его результат в беге на 200 метров побил американец Эррион Найтон.
На соревнованиях Duval County Challenge среди атлетов до 18 лет в Джексонвилле 17-летний американский бегун финишировал дистанцию с результатом 20,11. В 2003 году Болт установил рекорд с результатом 20,13.
В этом году Э.Найтон на дистанции 100 м показал результат 9,99.
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