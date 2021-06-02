Рекорд Усэйна Болта побит

Побит один из рекордов, принадлежащих легендарному атлету Усэйну Болту.

Как передает Day.Az со ссылкой на Apasport.az, его результат в беге на 200 метров побил американец Эррион Найтон.

На соревнованиях Duval County Challenge среди атлетов до 18 лет в Джексонвилле 17-летний американский бегун финишировал дистанцию с результатом 20,11. В 2003 году Болт установил рекорд с результатом 20,13.

В этом году Э.Найтон на дистанции 100 м показал результат 9,99.