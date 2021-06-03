Уникальность трассы в Баку ставит перед участниками F1 интересные задачи

Трасса в Баку по-своему уникальна, а сочетание длинных прямых и медленных поворотов ставит перед участниками интересные и сложные задачи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал гонщик команды McLaren Ландо Норрис.

По его словам, гонки в Баку проходят непредсказуемо и всегда чувствуется, что могут представиться какие-то возможности, и тогда надо быть готовым в полной мере ими воспользоваться.

"Соперники позаботятся о том, чтобы борьба на трассе была острой и напряжённой, поэтому мы должны постараться в полной мере раскрыть потенциал машины, при этом избегая неприятностей, поскольку в Баку, как и на всех городских трассах, практически нет места ошибкам", - сказал Ландо Норрис.

Отметим, что Гран При Азербайджана "Формулы 1" состоится 4-6 июня в Баку.