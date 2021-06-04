Стали известны условия поединка между звездой YouTube и Мэйуэзером

Стали известны условия поединка между американским боксером Флойдом Мэйуэзером и YouTube-блогером Логаном Полом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, поединок между Мэйуэзером и звездой YouTube может закончиться нокаутом, однако официальный победитель объявлен не будет. Отмечается, что бой будет носить характер выставочного и не повлияет на статистику спортсменов. Он будет состоять из восьми трехминутных раундов.

7 мая, после пресс-конференции, посвященной предстоящему поединку, Пол сорвал с Мэйуэзера бейсболку и убежал. После этого завязалась потасовка, участие в которой приняли представители обеих команд.

Бой между американским боксером и блогером запланирован на 6 июня и пройдет в Майами.