Названы ТОП-3 бойца за всю историю MMA

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории россиянин Вадим Немков назвал бойцов, которые, по его мнению, являются лучшими в истории, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Немков входит в команду легендарного бойца MMA Фёдора Емельяненко, также выступающего в Bellator. "Топ-3? Фёдор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов и, наверное, Конор Макгрегор", - приводят слова Немкова "Известия".

Также Немков рассказал, какую роль сыграл Емельяненко в его становлении как профессионала. "Большую. Он конкретные поправки сделал по технике, по ведению боя. Плюс он занимается менеджментом нашей команды, пробивает нам хорошие контракты, подписывает нас в ведущие лиги. В общем, большое значение он для нас имеет", - добавил он.