В Баку я впервые вышел в финал квалификации F1

С удовольствием вспоминаю гонки в Баку, когда в первый уик-энд "Формулы 1" в 2019 году я впервые вышел в финал квалификации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал член команды "Alfa Romeo Racing Orlen" Антонио Джовинацци.

По словам гонщика, бакинская трасса у него одна из любимых, и в ближайший гоночный день он хотел бы повторить свое достижение, выйдя в финал квалификационного раунда.

"Я заработал очко в прошлый гоночный уик-энд в Монако - это хороший результат. Надеюсь, в Баку мы окажемся столь же конкурентоспособны и сможем перевести достигнутый прогресс в очки на финише", - сказал Антонио Джовинацци.

Отметим, что Гран При Азербайджана "Формулы 1" состоится в Баку 4-6 июня. Первый день гонок начнется со свободных заездов F2, затем пройдут свободные заезды F1. Завершится соревнование шестого июня, когда с 16.00 до 18:00 пройдет Гран При Азербайджана "Формулы 1", и будет определен победитель.