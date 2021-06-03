Обнародовано место проведения Суперкубка УЕФА

Матч за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Вильярреалом" пройдет 11 августа в столице Северной Ирландии Белфасте. Как передает Day.Az со ссылкой на tele-sport.ru, об этом сообщил гендиректор футбольной ассоциации страны Патрик Нельсон.

"Мы поддерживаем тесный контакт с УЕФА. После ряда обсуждений мы рады, что нам подтвердили информацию о проведении игры в Белфасте", - отметил Нельсон.

Напомним, что "Челси" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале турнира "Манчестер Сити" (1:0), а "Вильярреал" в финале Лиги Европы одолел "Манчестер Юнайтед" (1:1, 11:10 по пенальти).