Стали известны финалисты молодежного чемпионата Европы по футболу

Сборная Германии со счетом 2:1 обыграла команду Нидерландов в полуфинале молодежного чемпионата Европы по футболу.

Как передает передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, финальный турнир проходит в Венгрии и Словении.

В составе победителей оба мяча забил Флориан Вирц (1-я и 8-я минуты), у проигравших отличился Перр Схюрс (67). В первом полуфинале сборная Португалии благодаря автоголу Хорхе Куэнки на 80-й минуте матча обыграла команду Испании. Испанцы стали победителями прошлого молодежного чемпионата Европы, который прошел в 2019 году.

На молодежном чемпионате мира выступают игроки, рожденные не раньше 1 января 1998 года. Финал состоится 6 июня в Любляне.

Отметим, что матч за третье место на чемпионате Европы не проводится.