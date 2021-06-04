https://news.day.az/sport/1349117.html Первые аварии на "Формуле" в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Врезался в стену и израильтянин Рой Ниссани из команды DAMS.
Первые аварии на "Формуле" в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Первым неудачником свободного заезда "Формулы-2" в Баку стал японец Марино Сато из команды "Тридент".
Как передает Day.Az, он не вписался в поворот и значительно повредил болид.
С проблемой столкнулся также пилот "Моторспорт" немец Лирим Зендели. Он застрял на третьем повороте, и для него сессия завершена.
Врезался в стену и израильтянин Рой Ниссани из команды DAMS.
Его болид разрушен, но сам пилот не пострадал.
Сессия завершена. Лучшее время показал эстонец Юри Випс из команды "Хайтек Гран-при".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре