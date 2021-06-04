Первые аварии на "Формуле" в Баку

Первым неудачником свободного заезда "Формулы-2" в Баку стал японец Марино Сато из команды "Тридент".

Как передает Day.Az, он не вписался в поворот и значительно повредил болид.

С проблемой столкнулся также пилот "Моторспорт" немец Лирим Зендели. Он застрял на третьем повороте, и для него сессия завершена.

Врезался в стену и израильтянин Рой Ниссани из команды DAMS.

Его болид разрушен, но сам пилот не пострадал.

Сессия завершена. Лучшее время показал эстонец Юри Випс из команды "Хайтек Гран-при".