Стал известен победитель свободных заездов FIA F2 Гран-при Азербайджана

В Баку завершились свободные заезды FIA F2 в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Пилот команды Hitech Grand Prix Юрий Випс, опередив соперников, занял первое место.

Отметим, что четвертого июня стартовали свободные заезды FIA F2.

Гран-при Азербайджана Формулы-1 проходит в Баку 4-6 июня.