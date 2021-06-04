https://news.day.az/sport/1349127.html Стал известен победитель свободных заездов FIA F2 Гран-при Азербайджана
Стал известен победитель свободных заездов FIA F2 Гран-при Азербайджана
В Баку завершились свободные заезды FIA F2 в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Пилот команды Hitech Grand Prix Юрий Випс, опередив соперников, занял первое место.
Отметим, что четвертого июня стартовали свободные заезды FIA F2.
Гран-при Азербайджана Формулы-1 проходит в Баку 4-6 июня.
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