29-летний футболист скончался во время матча в память о своем брате

Экс-полузащитник итальянской "Пармы" Джузеппе Перино скончался в возрасте 29 лет, передает Day.Az со ссылкой на The Sun.

Трагедия произошла в ходе матча в память о его брате Рокко, скончавшемся в 24-летнем возрасте три года назад из-за сердечного приступа.

Как и у Рокко, у Джузеппе также случился инфаркт. Игрок потерял сознание на поле, и медикам не удалось вернуть его к жизни.

"Парма" выразила соболезнования и отказалась от празднования в честь Дня Республики. Напомним, итальянский клуб по итогам Серии А занял последнее место и вылетел в Серию В.