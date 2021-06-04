https://news.day.az/sport/1349129.html 29-летний футболист скончался во время матча в память о своем брате
29-летний футболист скончался во время матча в память о своем брате
Экс-полузащитник итальянской "Пармы" Джузеппе Перино скончался в возрасте 29 лет, передает Day.Az со ссылкой на The Sun.
Трагедия произошла в ходе матча в память о его брате Рокко, скончавшемся в 24-летнем возрасте три года назад из-за сердечного приступа.
Как и у Рокко, у Джузеппе также случился инфаркт. Игрок потерял сознание на поле, и медикам не удалось вернуть его к жизни.
"Парма" выразила соболезнования и отказалась от празднования в честь Дня Республики. Напомним, итальянский клуб по итогам Серии А занял последнее место и вылетел в Серию В.
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