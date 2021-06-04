https://news.day.az/sport/1349232.html Overtime на Day.Az! - Азербайджан-Молдова, отборочные матчи ЧМ - АНОНС
Overtime на Day.Az! - Азербайджан-Молдова, отборочные матчи ЧМ - АНОНС
Cегодня в 17:00 состоится очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.
На передаче, которая будет транслироваться на AvtoFM, будут размышления о матче Азербайджан-Молдова, а также обсуждения отборочных матчей Чемпионата Мира в Южной Америке.
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