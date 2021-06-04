В Баку стартовал второй свободный заезд в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1

В рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку стартовал второй свободный заезд, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гонка с участием 10 команд будет длиться час, и на этом завершается программа первого дня соревнований.

Отметим, что 4-6 июня в Баку проходит Гран-при Азербайджана Формулы-1.