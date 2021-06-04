Названы победители второго свободного заезда в классе F1 в рамках Гран-при Азербайджана

Стали известны победители второго свободного заезда в классе F1 в рамках Гран-при Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, в заезде приняли участие 10 команд. Серхио Перес из Red Bull Racing Honda занял первую строчку, Макс Ферстаппен из той же команды и Карлос Сайнс из Scuderia Ferrari Mission Winnow показали второй и третий результат соответственно.

Таким образом, завершилась программа первого дня соревнований в классе F1.

Напомним, что сегодня в Баку стартовали гонки в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1, которые продлятся до шестого июня.