https://news.day.az/sport/1349339.html Названы победители второго свободного заезда в классе F1 в рамках Гран-при Азербайджана
Названы победители второго свободного заезда в классе F1 в рамках Гран-при Азербайджана
Стали известны победители второго свободного заезда в классе F1 в рамках Гран-при Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, в заезде приняли участие 10 команд. Серхио Перес из Red Bull Racing Honda занял первую строчку, Макс Ферстаппен из той же команды и Карлос Сайнс из Scuderia Ferrari Mission Winnow показали второй и третий результат соответственно.
Таким образом, завершилась программа первого дня соревнований в классе F1.
Напомним, что сегодня в Баку стартовали гонки в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1, которые продлятся до шестого июня.
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