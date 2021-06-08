Азад Рагимов отличался высокими человеческими качествами

Азад Рагимов всегда оказывал поддержку спортсменам и молодежи, отличался высокими человеческими качествами, сказала во вторник Trend Life трехкратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы по тхэквондо, заслуженный мастер спорта, член сборной Азербайджана по паратхэквондо, председатель общественного объединения "Интеграция в спорт детей и молодежи с инвалидностью" Айнур Мамедова, передает Day.Az.

Со дня кончины министра молодежи и спорта Азада Рагимова (08.10.1964 - 30.04.2021) исполняется 40 дней.

"В 2019 году Азад Рагимов лично награждал меня, когда я в очередной раз стала чемпионом Европы и была названа "Спортсменом года" в числе 10 представителей азербайджанского спорта. Когда я стала заслуженным мастером спорта, Азад Рагимов также лично награждал меня. Он был очень хорошим человеком и никогда не отказывал, если к нему обращались с просьбой. Помнится, на одном мероприятии я подошла к нему и попросила помочь 25-летнему молодому человеку, у которого были серьезные проблемы со здоровьем, чтобы он смог пройти бесплатное лечение в Спортивно-реабилитационном центре. Он не был паралимпийцем, а в этом центре могли проходить лечение только спортсмены. Но Азад Рагимов сказал мне, чтобы я собрала документы этого молодого человека и направила их в министерство, где сразу же получила положительный ответ. А в 2018 году мы столкнулись с финансовыми проблемами в вопросе участия в чемпионате Европы в Болгарии, Азад Рагимов вновь оказал поддержку, и я вернулась с золотой медалью. Когда я создала общественное объединение, он подписал письмо в поддержку, чтобы нас зарегистрировали в министерстве юстиции. Можно еще многое вспомнить и рассказать. Память об Азаде Рагимове всегда будет жить в наших сердцах", - сказала Айнур Мамедова.