Гран-при Азербайджана Ф-1 - Любопытная статистика
Несколько любопытных статистических подборок по результатам прошедшего Гран При, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
КВАЛИФИКАЦИЯ
Выиграв квалификацию в Баку, Шарль Леклер заработал второй поул в сезоне, девятый в карьере - и 230-й в истории команды из Маранелло.
Льюис Хэмилтон третий раз подряд на трассе в Баку квалифицировался вторым.
Макс Ферстаппен третий раз в сезоне квалифицировался третьим - это самая популярная позиция гонщика Red Bull Racing в этом году. На трассе в Баку Макс впервые стартовал в тройке лидеров.
Четвёртое место Пьера Гасли - лучший результат в сезоне и третье повторение лучшего результата в карьере. В двух прошлых случаях, когда он квалифицировался четвертым - в Германии'19 (в составе Red Bull Racing) и в Эмилии-Романьи'20, гонки для него заканчивались сходом.
Фернандо Алонсо квалифицировался девятым - это повторение его лучшего результата в сезоне и первый финал квалификации в Баку.
Юки Цунода впервые в карьере прошёл в финал квалификации, где показал восьмое время.
Валттери Боттас квалифицировался десятым - это его худший результат с Бельгии'18, где он тоже квалифицировался десятым.
Даниэль Риккардо квалифицировался 13-м, второй раз подряд выбыв из борьбы во второй части квалификации - и второй раз подряд на трассе в Баку.
Лэнс Стролл второй раз выбыл из борьбы во второй части квалификации в этом сезоне - и второй раз подряд в Баку.
Квалификация в Баку четыре раза прерывалась красными флагами, в прошлый раз такое происходило на квалификации в Венгрии 2016 года, но она была дождевой.
ГОНКА
Выиграв Гран-при Азербайджана, Серхио Перес одержал первую победу в составе Red Bull Racing, вторую в карьере и в третий раз поднялся на подиум в Баку. Этап еще раз доказал свою непредсказуемость - в пяти гонках на этой городской трассе было пять разных победителей.
Серхио стартовал шестым, Себастьян Феттель - 11-м, теперь из 15-ти гонщиков, поднимавшихся на подиум в Баку за прошедшие пять этапов, семеро стартовали за пределами первой пятёрки.
Второе место Себастьяна Феттеля - лучший результат в истории Aston Martin. Немец в 122-й раз за карьеру поднялся на подиум - впервые с Турции'20. Второе место - лучший результат Себастьяна с Мексики'19.
Финишировав третьим, Пьер Гасли третий раз за карьеру поднялся на подиум - и заработал очки в пятой гонке подряд.
Шарль Леклер третий раз в сезоне финишировал четвертым, поднявшись на пятое место в личном зачете.
Ландо Норрис закончил гонку пятым, в пятый раз за сезон финишировав в первой пятерке.
Финишировав шестым, Фернандо Алонсо добился лучшего результата в сезоне - и лучшего после Австралии'18 года, где он закончил гонку пятым. Гран При Азербайджана - 250 гонка, в которой финишировал Алонсо.
Седьмое место - лучший результат в карьере Юки Цуноды - и лучший для гонщиков из Японии после шестого места Камуи Кобаяши в Абу-Даби'12.
Карлос Сайнс финишировал восьмым, гонка в Баку стала 70-й в его карьере, в которой он заработал очки.
Даниэль Риккардо финишировал девятым, впервые заработав очки в Баку после победы в 2017-м.
Финишировав десятым, Кими Райкконен заработал первое очко в этом сезоне.
Прервалась четвертая по продолжительности серия Mercedes из 55 гонок подряд, в которых команда зарабатывала очки, продолжавшаяся с Великобритании'18.
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