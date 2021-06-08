Гран-при Азербайджана Ф-1

Несколько любопытных статистических подборок по результатам прошедшего Гран При, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

КВАЛИФИКАЦИЯ

Выиграв квалификацию в Баку, Шарль Леклер заработал второй поул в сезоне, девятый в карьере - и 230-й в истории команды из Маранелло.

Льюис Хэмилтон третий раз подряд на трассе в Баку квалифицировался вторым.

Макс Ферстаппен третий раз в сезоне квалифицировался третьим - это самая популярная позиция гонщика Red Bull Racing в этом году. На трассе в Баку Макс впервые стартовал в тройке лидеров.

Четвёртое место Пьера Гасли - лучший результат в сезоне и третье повторение лучшего результата в карьере. В двух прошлых случаях, когда он квалифицировался четвертым - в Германии'19 (в составе Red Bull Racing) и в Эмилии-Романьи'20, гонки для него заканчивались сходом.

Фернандо Алонсо квалифицировался девятым - это повторение его лучшего результата в сезоне и первый финал квалификации в Баку.

Юки Цунода впервые в карьере прошёл в финал квалификации, где показал восьмое время.

Валттери Боттас квалифицировался десятым - это его худший результат с Бельгии'18, где он тоже квалифицировался десятым.

Даниэль Риккардо квалифицировался 13-м, второй раз подряд выбыв из борьбы во второй части квалификации - и второй раз подряд на трассе в Баку.

Лэнс Стролл второй раз выбыл из борьбы во второй части квалификации в этом сезоне - и второй раз подряд в Баку.

Квалификация в Баку четыре раза прерывалась красными флагами, в прошлый раз такое происходило на квалификации в Венгрии 2016 года, но она была дождевой.

ГОНКА

Выиграв Гран-при Азербайджана, Серхио Перес одержал первую победу в составе Red Bull Racing, вторую в карьере и в третий раз поднялся на подиум в Баку. Этап еще раз доказал свою непредсказуемость - в пяти гонках на этой городской трассе было пять разных победителей.

Серхио стартовал шестым, Себастьян Феттель - 11-м, теперь из 15-ти гонщиков, поднимавшихся на подиум в Баку за прошедшие пять этапов, семеро стартовали за пределами первой пятёрки.

Второе место Себастьяна Феттеля - лучший результат в истории Aston Martin. Немец в 122-й раз за карьеру поднялся на подиум - впервые с Турции'20. Второе место - лучший результат Себастьяна с Мексики'19.

Финишировав третьим, Пьер Гасли третий раз за карьеру поднялся на подиум - и заработал очки в пятой гонке подряд.

Шарль Леклер третий раз в сезоне финишировал четвертым, поднявшись на пятое место в личном зачете.

Ландо Норрис закончил гонку пятым, в пятый раз за сезон финишировав в первой пятерке.

Финишировав шестым, Фернандо Алонсо добился лучшего результата в сезоне - и лучшего после Австралии'18 года, где он закончил гонку пятым. Гран При Азербайджана - 250 гонка, в которой финишировал Алонсо.

Седьмое место - лучший результат в карьере Юки Цуноды - и лучший для гонщиков из Японии после шестого места Камуи Кобаяши в Абу-Даби'12.

Карлос Сайнс финишировал восьмым, гонка в Баку стала 70-й в его карьере, в которой он заработал очки.

Даниэль Риккардо финишировал девятым, впервые заработав очки в Баку после победы в 2017-м.

Финишировав десятым, Кими Райкконен заработал первое очко в этом сезоне.

Прервалась четвертая по продолжительности серия Mercedes из 55 гонок подряд, в которых команда зарабатывала очки, продолжавшаяся с Великобритании'18.