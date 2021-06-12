УЕФА призвал фанатов проявить уважение к преклоняющим колено игрокам

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказался об акциях футболистов в поддержку Black Lives Matter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"УЕФА категорически против расизма, и любой игрок, который хочет добиться равенства между людьми, преклонив колено, получит это право. Мы призываем зрителей проявлять уважение к командам и футболистам", - сказал представитель ассоциации.

В последнее время акция против расовой дискриминации вызывает негативную реакцию у зрителей футбольных матчей. Футболисты сборной Ирландии были освистаны болельщиками, собравшимися на трибунах стадиона в Будапеште, перед товарищеским матчем против Венгрии.

То же самое фанаты сделали на финале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Челси", который прошел в Порту на стадионе "Драгау".