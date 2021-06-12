Полузащитник "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум перешел в ПСЖ. Контракт футболиста с французами рассчитан до 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на "Чемпионат".

Ранее стало известно, что нидерландский футболист будет зарабатывать в новом клубе € 10 млн. "Барселона" планировала отправить свой медицинский штаб в сборную Нидерландов для проведения обследования полузащитника. Сделку уже одобрили главный тренер "Барселоны" Рональд Куман и капитан команды Лионель Месси, однако ПСЖ перехватил Вейналдума.

Вейналдум перешел в "Ливерпуль" из "Ньюкасл Юнайтед" в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и "Фейеноорд". В завершившемся сезоне хавбек принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, забив в них два гола.