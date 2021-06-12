Азербайджанский каратист завоевал олимпийскую лицензию

В Париже (Франция) стартовал лицензионный турнир по каратэ к Олимпиаде-2020.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Азербайджан заявил на турнир шестерых спортсменов, один из которых выполнил задачу.

Удачно выступил Фирдовси Фарзалиев (67 кг). Одержав побед над спортсменами из Кореи, Швейцарии, Филиппин, Кувейта и Бразилии, Фарзалиев вышел в полуфинал, но проиграл бойцу из Венгрии. Во встрече за бронзу Фирдовси одолел серба и получил право провести еще три боя.



В первом бою Фарзалиев проиграл турку, а потом свел вничью встречи с венгром и с бойцом из Иордании. Азербайджанский каратист набрал 2 очка, и заняв третье место в мини-турнире, завоевал путевку в Токио.



Неда Резаи (ката) в своей подгруппе стала десятой и завершила выступление. Илаха Гасымова (55 кг) проиграла в первой же встрече и завершила свое выступление.

Ждут своей очереди Фарида Абиева (61 кг), Асиман Гурбанлы (+75 кг) и Роман Гейдаров (ката).

Напомним, что для поездки в Токио требуется попадание в тройку лучших в своих весовых категориях.

Напомним, что в копилке сборной Азербайджана - две лицензии. Их обладатели Ирина Зарецка (+61 кг) и Рафаэль Агаев (75 кг).

