Комментатору Моссаковскому не стоило нарушать законы Азербайджана

Спортивный комментатор Алексей Андронов в своем Telegram-канале поделился мнением о запрете сотруднику телеканала "Матч ТВ" Михаилу Моссаковскому освещать матчи чемпионата Европы 2020 года из Баку, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его мнению, коллеге не стоило нарушать законы той страны, в которую он собирался ехать.

В качестве разрешения подобных ситуаций Андронов заявил о возможности иметь легальным способом два заграничных паспорта.

"Мише Моссаковскому мои сочувствия, но он знал, на что шел..." - подытожил журналист.

Напомним, что 8 июня стало известно, что оргкомитет турнира в Баку заблокировал выдачу аккредитации Нобелю Арустамяна. По его словам, азербайджанская сторона отказала ему из-за посещения Нагорного Карабаха.

