Сегодня Баку принимает первую игру ЕВРО-2020

Сегодня в Баку в рамках чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020 будет проведен матч между национальными командами Швейцарии и Уэльса, сообщает Day.Az.

Напомним, что вчера в Риме состоялась первая игра группы А чемпионата Европы по футболу, в которой встретились Италия и Турция.

Остальные три игры группы А будут проведены в Баку. Бакинский олимпийский стадион примет четыре матча чемпионата Европы 2020 года по футболу. Три из них - это матчи группы А: Швейцария - Уэльс (12 июня), Турция - Уэльс (16 июня) и Швейцария - Турция (20 июня).

Четвертьфинал ЕВРО-2020 будет проведен в Баку 3 июля, в 18:00 по местному времени.

Отметим, что ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.

Напомним, что в прошлом году чемпионат Европы по футболу был перенесен в связи с пандемией коронавируса.