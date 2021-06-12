Кандидатура Фарида Гаибова выдвинута на пост президента Международной федерации гимнастики

Объявлены имена кандидатов на пост президента Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выборы состоятся шестого ноября 2021 года на 83-м Конгрессе Международной федерации гимнастики (FIG), который пройдет в Анталье (Турция).

На пост президента Международной федерации гимнастики претендуют два кандидата - нынешний президент FIG Моринари Ватанабе и президент Европейской гимнастики (EG), наш соотечественник Фарид Гаибов.