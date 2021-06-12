https://news.day.az/sport/1351805.html Кандидатура Фарида Гаибова выдвинута на пост президента Международной федерации гимнастики
Кандидатура Фарида Гаибова выдвинута на пост президента Международной федерации гимнастики
Объявлены имена кандидатов на пост президента Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Выборы состоятся шестого ноября 2021 года на 83-м Конгрессе Международной федерации гимнастики (FIG), который пройдет в Анталье (Турция).
На пост президента Международной федерации гимнастики претендуют два кандидата - нынешний президент FIG Моринари Ватанабе и президент Европейской гимнастики (EG), наш соотечественник Фарид Гаибов.
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