https://news.day.az/sport/1351812.html Формат проведения Евро-2020 больше не будет использоваться в УЕФА
Формат проведения Евро-2020 больше не будет использоваться в УЕФА
Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин заявил, что предстоящие чемпионаты Европы не будут организовываться в таком же формате, как Евро-2020. Его слова передает сайт Джанлуки Ди Марцио, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, формула проведения континентального первенства сразу в нескольких странах в ближайшее время не повторится.
"Мы рады старту Евро-2020, это послание надежды, свет в конце тоннеля. Футбол приносит надежду людям, это важно для нас.
Что касается вопроса организации чемпионата Европы в разных государствах, то я выступаю против этой идеи", - заявил Чеферин.
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