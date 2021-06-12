Азербайджанские боксеры завоевали 10 медалей на международном турнире

В столице Беларуси Минске прошел международный турнир среди боксеров-подростков, посвященный памяти Владимира Ботвинника.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соревновании приняли участие более 120 спортсменов из 8 стран, в том числе сборная Азербайджана.

В турнире под руководством главного тренера Вагифа Кязымова, тренеров Агаси Мамедова и Вугара Мамедова приняли участие 12 боксеров (10 мальчиков, 2 девочек). Десять из них завершили выступления медалями. Наша команда завоевала 3 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.

В финале наши боксеры Кянан Бабаев (48 кг) обыграл Хумоионмирзо Абдурасулова (Узбекистан), Мухаммедали Гасымзаде (54 кг) - Фарруха Тулаганова (Узбекистан), Эмили Рзаеву (63 кг) - Анну Середу (Беларусь), завоевали победу.

Проигравшие в решающей встрече матче Махир Сулейманов (52 кг), Фархад Шейдаев (63 кг) удовлетворились серебряными медалями. Бронзовые медали завоевали Тофиг Гулиев (46 кг), Авез Алиев (50 кг), Фуад Бабаев (60 кг), Санан Хатамов (63 кг) и Лилия Булатова (57 кг).

По результатам соревнований наша команда заняла третье место в командном зачете. Беларусь и Узбекистан опередили нашу сборную.

Отметим, что участие в турнире носило подготовительный характер к чемпионату Европы, который состоится в июле в Тбилиси.