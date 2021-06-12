Сборная Испании привилась от коронавируса

В первый игровой день "Евро-2020" и за три дня до своего первого матча против Швейцарии в Севилье сборная Испании в полном составе привилась от коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, вакцинацию проводили военные врачи национальной армии. Они прибыли на тренировочную базу команды в Лас-Росас на северо-западе Мадрида. Соответствующее согласие дало предварительно правительство.

В сборной надеются, что никого из игроков не придется снимать из-за возможных побочных эффектов с матча в Севилье 14 июня. Ударом для команды уже стали ранее новости о положительных ПЦР-тестах капитана Серхио Бускетс и защитника Диего Льоренте. Последний, правда, успел отсидеть карантин и сможет выйти на поле против швейцарцев. В последнем разминочном матче против Литвы 8 июня за Испанию сыграла молодежь, старшие футболисты тренировались индивидуально.