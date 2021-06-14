Адесанья в третий раз защитил титул чемпиона UFC в среднем весе

Нигерийский боец смешанного стиля (ММА) Исраэль Адесанья одержал победу над итальянцем Марвином Веттори и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе (до 83,9 кг). Турнир UFC 263 прошел в Глендейле (штат Аризона, США), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Поединок, который стал главным боем вечера, завершился победой 31-летнего нигерийского бойца единогласным решением судей.

Адесанья в третий раз защитил чемпионский пояс, которым владеет с октября 2019 года. В ММА он одержал 21 победу (15 - нокаутом) при одном поражении.