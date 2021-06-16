https://news.day.az/sport/1353160.html Начался матч между сборными Финляндии и России на ЧЕ-2020
Начался матч между сборными Финляндии и России на ЧЕ-2020
В Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" начался матч между сборными Финляндии и России.
Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, в 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0).
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