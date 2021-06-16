Overtime на Day.Az! - Анализ матчей ЧЕ-2020

Проходит очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.

На передаче, которая транслируется на AvtoFM, обсуждаются состоявшиеся матчи Чемпионата Европы, а также матчи Финляндия-Россия, Турция-Уэльс, Италия-Швеция.

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