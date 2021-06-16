Болельщики направляются к Бакинскому олимпийскому стадиону на игру Турции

Сегодня в рамках группового этапа Евро-2020 на Бакинском олимпийском стадионе состоится очередная игра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в 20:00 по местному времени начнется игра между сборными Турции и Уэльса.

В Азербайджане наблюдается большой интерес к игре братской Турции. Сотни болельщиков на улицах столицы в форме национальной сборной Турции поддерживают братскую страну. Они уже движутся к Бакинскому олимпийскому стадиону.

Представляем вашему вниманию фото болельщиков: