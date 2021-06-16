https://news.day.az/sport/1353220.html Болельщики направляются к Бакинскому олимпийскому стадиону на игру Турции - ФОТО
Болельщики направляются к Бакинскому олимпийскому стадиону на игру Турции - ФОТО
Сегодня в рамках группового этапа Евро-2020 на Бакинском олимпийском стадионе состоится очередная игра.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в 20:00 по местному времени начнется игра между сборными Турции и Уэльса.
В Азербайджане наблюдается большой интерес к игре братской Турции. Сотни болельщиков на улицах столицы в форме национальной сборной Турции поддерживают братскую страну. Они уже движутся к Бакинскому олимпийскому стадиону.
Представляем вашему вниманию фото болельщиков:
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