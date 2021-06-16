Футболист сборной Турции извинился за поражение от команды Уэльса на Евро

Защитник сборной Турции Умут Мераш принес извинения за поражение от валлийцев на чемпионате Европы по футболу. Комментарий игрока приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В среду сборная Турции в Баку проиграла команде Уэльса (0:2) в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы, потерпев второе поражение на турнире.

"Я хочу извиниться. Мы очень хотели победить сегодня, но этого не хватило. У нас осталась еще одна игра, постараемся сделать все возможное, чтобы обыграть швейцарцев", - сказал Мераш.