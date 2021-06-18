Махир Эмрели оформил хет-трик в дебютной игре за Легию

Польская "Легия", за которую выступает форвард сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели, провела первый товарищеский матч на сборе в Австрии.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, соперником подопечных Чеслава Михневича был местный клуб "Бишофсхофен". Матч завершился победой варшавской команды со счетом 5:0.

Эмрели начал игру в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте, успев за это время оформить хет-трик. Уже на 7-й минуте Махир открыл счет в матче, забив свой первый гол за "Легию", на 22-й он удвоил преимущество, а на 36-й забил третий гол.