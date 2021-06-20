Переживший остановку сердца Эриксен посетил тренировку сборной Дании
Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен посетил тренировку национальной команды перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата Европы, передает Day.Az со ссылкой на Газета.ru.
Игрока сопровождали его супруга и дети. По словам датских футболистов, визит Эриксена стал для них сюрпризом.
"Было так приятно видеть его. Нам важно знать, что с Кристианом все в порядке, чтобы мы могли сосредоточиться на оставшейся части турнира", - заявил нападающий Сков Ольсен.
Полузащитник Кристиан Нергор отметил, что Эриксен находился в хорошем настроении и дал заряд команде.
"Нам разрешили обнять его, и было здорово видеть, как он гуляет со своим сыном. Это было то, что нам было нужно", - добавил Нергор.
12 июня в рамках первого тура группового этапа Евро-2020 сборная Дании принимала команду Бельгии. На 43-й минуте игры у Эриксена остановилось сердце, после чего он упал на газон. Представителям медицинского штаба датской сборной удалось реанимировать спортсмена, затем он был госпитализирован. В настоящее время он находится в больнице Копенгагена. Сообщается, что ему была проведена операция по установке дефибриллятора. 19 июня футболиста выписали из клиники.
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