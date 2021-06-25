Азербайджан и Турция вступят в противоборство в киберспорте

Стартовал новый турнир формата Bо3, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана, сообщили Trend Life организаторы.

В турнире, организованном Gaming League Azerbaijan и Федерацией киберспорта Азербайджана при поддержке министерств молодежи и спорта и транспорта, связи и высоких технологий, примут участие геймеры из братской Турции.

По две команды из Азербайджана и Турции вступят борьбу на соревновании по олимпийской системе.

"26 июня на турнире, посвященном Дню Вооруженных сил, будут представлены Азербайджан и братская Турция. В финал выйдут две лучшие команды из обеих стран. Сегодня наши государства поддерживают отношения во всех сферах. Между Азербайджаном и Турцией налажены связи и в области киберспорта. Мы верим, что это соревнование сыграет важную роль в продвижении киберспорта в обеих странах", - отметил глава Gaming League Azerbaijan Адиль Махмудов.