https://news.day.az/sport/1356174.html УЕФА разрешил игрокам-мусульманам убирать пиво со стола на пресс-конференциях
УЕФА разрешил игрокам-мусульманам убирать пиво со стола на пресс-конференциях
УЕФА разрешил футболистам-мусульманам убирать пиво во время пресс-конференции на Евро-2020, сообщает Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.
Ранее полузащитник сборной Дании Поль Погба убрал со стола бутылку безалкогольного пива Heineken, которое является партнером Евро-2020, на медиа-мероприятии. Также на прошлой неделе УЕФА запретил убирать другие бутылки партнеров во время мероприятий.
Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля.
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