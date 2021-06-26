УЕФА разрешил игрокам-мусульманам убирать пиво со стола на пресс-конференциях

УЕФА разрешил футболистам-мусульманам убирать пиво во время пресс-конференции на Евро-2020, сообщает Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.

Ранее полузащитник сборной Дании Поль Погба убрал со стола бутылку безалкогольного пива Heineken, которое является партнером Евро-2020, на медиа-мероприятии. Также на прошлой неделе УЕФА запретил убирать другие бутылки партнеров во время мероприятий.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля.