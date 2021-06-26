https://news.day.az/sport/1356335.html Гран-при России Формулы-1 в 2023 году пройдет не в Сочи
Гран-при России Формулы-1 в 2023 году пройдет не в Сочи
Гендиректор Формулы-1 Стефано Доменикали сообщил, что в 2023 году этап Формулы-1 в России пройдёт в Санкт-Петербурге, а не в Сочи.
Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом Доменикали рассказал на фестивале "Алые паруса", который проходит в Санкт-Петербурге.
"Формула-1 в 2023 году будет проводиться в Петербурге на трассе "Игора Драйв", - приводит слова Доменикали "РИА Новости".
Отметим, что трасса "Игора Драйв" расположена в Ленинградской области.
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