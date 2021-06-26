Гран-при России Формулы-1 в 2023 году пройдет не в Сочи

Гендиректор Формулы-1 Стефано Доменикали сообщил, что в 2023 году этап Формулы-1 в России пройдёт в Санкт-Петербурге, а не в Сочи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом Доменикали рассказал на фестивале "Алые паруса", который проходит в Санкт-Петербурге.

"Формула-1 в 2023 году будет проводиться в Петербурге на трассе "Игора Драйв", - приводит слова Доменикали "РИА Новости".

Отметим, что трасса "Игора Драйв" расположена в Ленинградской области.