Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Штирии

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Штирии - восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Заезды проходят на автодроме "Ред Булл Ринг" в австрийском Шпильберге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он проехал лучший круг за 1 минуту 3,841 секунды. Вторым стал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон показал третий результат.

Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин стартует в гонке с последнего, 20-го места. Его партнер по команде немец Мик Шумахер стал в квалификации 19-м.

Гонка состоится в воскресенье и начнется в 17:00 (GMT+4).