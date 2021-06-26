1/8 финала Евро-2020: Стартовал матч Италия-Австрия

26 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне стартовал очередной матч 1/8 финала чемпионата Европы - 2020. Встречаются сборные Италии и Австрии.

Стартовые составы

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Ачерби, Ди Лоренцо, Спинаццола, Барелла, Верратти, Жоржиньо, Инсинье, Берарди, Иммобиле.

Запасные: Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Пессина, Эмерсон, Кьеза, Кристанте, Бернардески, Распадори, Бастони, Толой.

Австрия: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Алаба, Забитцер, Гриллич, Баумгартнер, Лайнер, К. Шлагер, Лаймер, Арнаутович.

Запасные: А. Шлагер, Перван, Ульмер, Пош, Ильзанкер, Грегорич, Баумгартлингер, Линхарт, Триммель, Шауб, Шопф, Калайджич.

Обслуживает встречу английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты - Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери - швейцарец Сандро Шерер.

Напомним, борьбу за победу на Евро-2020 продолжают сборные Бельгии, Италии, Австрии, Хорватии, Испании, Швеции, Англии, Нидерландов, Уэльса, Дании, Чехии, Швейцарии, Украины, Франции, Германии и Португалии.