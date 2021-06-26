Массовая авария на "Тур де Франс", многие получили ранения

На открытии велотурнира "Тур де Франс" произошла массовая авария.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сообщается, что инцидент произошел из-за болельщика, высунувшегося на трассу с плакатом и задевшего одного из велосипедистов.

Десятки гонщиков из лучших команд буквально завалились друг на друга - многие получили ранения.