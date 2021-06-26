https://news.day.az/sport/1356411.html Массовая авария на "Тур де Франс", многие получили ранения - ВИДЕО
Массовая авария на "Тур де Франс", многие получили ранения - ВИДЕО
На открытии велотурнира "Тур де Франс" произошла массовая авария.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сообщается, что инцидент произошел из-за болельщика, высунувшегося на трассу с плакатом и задевшего одного из велосипедистов.
Десятки гонщиков из лучших команд буквально завалились друг на друга - многие получили ранения.
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