УЕФА показал самые смешные моменты Евро-2020

По итогам первой половины чемпионата Европы набралось достаточно курьезных моментов

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в связи с этим пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала видео с самыми смешными моментами Евро-2020.

Представляем вашему вниманию эти кадры: