https://news.day.az/sport/1356412.html УЕФА показал самые смешные моменты Евро-2020 - ВИДЕО
УЕФА показал самые смешные моменты Евро-2020 - ВИДЕО
По итогам первой половины чемпионата Европы набралось достаточно курьезных моментов
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в связи с этим пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала видео с самыми смешными моментами Евро-2020.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
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