Главный тренер сборной Италии прокомментировал победу над австрийцами

Футболисты сборной Италии выложились на сто процентов в матче 1/8 финала чемпионата Европы против команды Австрии, а замены сыграли важную роль.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал главный тренер итальянцев Роберто Манчини, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Основное время в матче завершилось со счетом 0:0. Дополнительное - 2:1 в пользу итальянцев. Забитыми мячами в составе сборной Италии отметились вышедшие на замену Матео Пессина и Федерико Кьеза.

"Мы знали, что нас ждет тяжелый матч, ведь австрийцы прекрасно играют в обороне, - сказал Манчини. - Замены сыграли важную роль, но сегодня все выложились на полную. Я счастлив, что ребята продолжали прессинговать, несмотря на усталость".

В четвертьфинале итальянцы сыграют с победителем матча между сборными Бельгии и Португалии. Встреча 1/4 финала пройдет 2 июля в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.

Турнир завершится 11 июля.