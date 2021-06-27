Энрико и Федерико Кьезы стали первыми отцом и сыном, которые забили на Евро

Сборная Италии в матче 1/8 финала чемпионата Европы обыграла национальную команду Австрии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча завершилась со счетом 2:1 (ДВ).

Один из мячей забил Федерико Кьеза, чей отец также забивал на Евро, но в 1996 году. Они стали первыми сыном и отцом, которым удалось отличиться в матчах Евро.

В четвертьфинале итальянцы встретятся с победителем пары Бельгия - Португалия.