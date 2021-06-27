Азербайджанский боец Эльнар Ибрагимов (61,3 кг) одержал победу над армянским спортсменом Варшамом Геворгяном в турнире по смешанным единоборствам NFC31, который прошел в Алматы (Казахстан).

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Ибрагимов победил по очкам в третьем раунде.

"Я хорошо подготовился к этому бою. Знал, что выиграю, но чувствовал ответственность. Это был мой второй шанс, и если бы я его не реализовал, то бросил бы спорт. Рад, что победил. Теперь моя цель - одержать еще несколько побед и биться за чемпионский пояс NFC. Посвящаю эту победу шехидам Второй Карабахской войны. Да здравствует наша страна! Карабах - это Азербайджан!" - заявил Ибрагимов после победы.

