https://news.day.az/sport/1356545.html ЕВРО-2020: Начался матч 1/8 финала между сборными Нидерландов и Чехии
Стартовый свисток прозвучит в 20:00. Обслуживает встречу бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасёвым. Помогают ему ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери - француженка Стефани Фраппар.
ЕВРО-2020: Начался матч 1/8 финала между сборными Нидерландов и Чехии
Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Чехии на матч 1/8 финала Евро, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.
Нидерланды: Стекеленбург, де Лигт, де Врей, Думфрис, ван Аанхолт, Блинд, де Йонг, Вейналдум, де Роон, Мален, Депай.
Чехия: Вацлик, Цоуфал, Калас, Кадержабек, Челустка, Соучек, Барак, Голеш, Масопуст, Шевчик, Шик. Встреча 1/8 финала чемпионата Европы - 2020 проходит на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште (Венгрия).
Стартовый свисток прозвучит в 20:00. Обслуживает встречу бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасёвым. Помогают ему ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери - француженка Стефани Фраппар.
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