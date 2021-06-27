https://news.day.az/sport/1356556.html Азербайджанский борец выиграл бронзу в России
Азербайджанский борец выиграл бронзу в России
В Каспийске (Россия) завершился Мемориал Али Алиева по вольной борьбе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в последний день турнира лишь один борец сборной Азербайджана Абульфаз Насиров (61 кг) завоевал бронзовую медаль.
В утешительной схватке он одолел своего товарища по команде Руслана Гасымова, а потом победил в схватке за третье место.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре