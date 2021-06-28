Азербайджанский борец одержал победу над армянином

Азербайджанский борец вольного стиля Туран Байрамов одержал победу над армянским спортсменом и вышел в полуфинал чемпионата Европы среди юниоров по спортивной борьбе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Турнир в Дортмунде стартовал 28 июня.

В первый день соревнований на ковер вышли борцы-вольники в весовой категории 57, 65, 70, 79 и 97 килограммов.

Азербайджанский спортсмен Мурад Хагвердиев в первом поединке уступил сопернику из Турции.

Сабир Джафаров в классификационном туре досрочно одержал победу над спортсменом из Словакии, а затем - над соперником из Франции.

В ¼ финала Джафаров с большим счетом одержал победу над турецким борцом и вышел в полуфинал ЧЕ.

На первенстве континента Туран Байрамов начал с уверенной победы над борцом из Германии. В 1/4 финала он провел поединок с армянским спортсменом Нареком Арутюняном, над которым ранее одержал несколько побед. В этой встрече он также одолел армянского борца и вышел в полуфинал ЧЕ.

Сабузи Амирасланов уступил в 1/8 финала российскому сопернику.

Зафар Алиев в дебюте с большим преимуществом одержал победу над спортсменом из Грузии, но в 1/4 финала уступил украинскому борцу.

Отметим, что поединки полуфинала начнутся в 20:00 по бакинскому времени.