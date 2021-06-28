ЕВРО-2020: На матче Хорватия-Испания забито 2 гола

20:38

Испанцы провели массированную атаку! Хорваты заблокировали несколько ударов, Гайя подхватил мяч и пробил с левого края - Ливакович парировал, но Сарабия оказался самым расторопным на добивании! Точно в верхний угол пробил полузащитник испанцев! 1:1.

20:20

Много автоголов было на Евро-2020, но этот привоз голкипера может дорого обойтись испанцам! Симон не сумел остановить мяч после после паса назад, и тот закатился в пустые ворота! 1:0 в пользу Хорватии.

20:00

28 июня на стадионе "Паркен" в Копенгагене в рамках 1/8 финала Евро-2020 стартовал матч сборных Хорватии и Испании.

Стартовые составы:

Хорватия: Ливакович, Чалета-Цар, Вида, Гвардиол, Юранович, Ковачич, Модрич, Брозович, Влашич, Ребич, Петкович.

Испания: Симон, Гайя, Аспиликуэта, Лапорт, Гарсия, Бускетс, Коке, Торрес, Сарабия, Педри, Мората.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. Помогают ему ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный рефери - швед Андреас Экберг.