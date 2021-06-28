https://news.day.az/sport/1356818.html ЕВРО-2020: Первый гол на матче Франция-Швейцария - ОБНОВЛЕНО
ЕВРО-2020: Первый гол на матче Франция-Швейцария - ОБНОВЛЕНО
23:15
Сеферович замкнул головой от линии вратарской навес с фланга. 0:1 в пользу Швейцарии.
23:00
28 июня на стадионе "Националь" в Бухаресте в рамках 1/8 финала Евро-2020 начался матч Франция - Швейцария.
Стартовые составы команд:
Сборная Франции: Льорис, Кимпембе, Варан, Павар, Лангле, Погба, Канте, Гризманн, Рабьо, Бензема, Мбаппе.
Сборная Швейцарии: Зоммер, Эльведи, Видмер, Аканджи, Цубер, Родригес, Фройлер, Г. Джака, Эмболо, Шакири, Сеферович.
Обслуживает встречу аргентинская бригада арбитров во главе с Фернандо Рапальини. Ассистенты Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. В роли резервного рефери выступит поляк Бартош Франковски.
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