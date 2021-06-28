ЕВРО-2020: Первый гол на матче Франция-Швейцария

23:15

Сеферович замкнул головой от линии вратарской навес с фланга. 0:1 в пользу Швейцарии.

23:00

28 июня на стадионе "Националь" в Бухаресте в рамках 1/8 финала Евро-2020 начался матч Франция - Швейцария.

Стартовые составы команд:

Сборная Франции: Льорис, Кимпембе, Варан, Павар, Лангле, Погба, Канте, Гризманн, Рабьо, Бензема, Мбаппе.

Сборная Швейцарии: Зоммер, Эльведи, Видмер, Аканджи, Цубер, Родригес, Фройлер, Г. Джака, Эмболо, Шакири, Сеферович.

Обслуживает встречу аргентинская бригада арбитров во главе с Фернандо Рапальини. Ассистенты Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. В роли резервного рефери выступит поляк Бартош Франковски.